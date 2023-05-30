Бублик прокомментировал провальный сет на старте "Ролан Гаррос"

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (51 место в рейтинге WTA), выразил свои эмоции в после поражения в первом сете первого круга турнира "Ролан Гаррос" от итальянца Джулио Дзеппьери (129), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат". В стартовом сете Бублик сокрушительно уступил - 0:6.

"Это… (нецензурная брань на русском языке. - Прим. Ред), я не могу играть раньше трех часов дня. Я в это время еще спать должен (….) Думаю, в пять сетов заберу", - заявил казахстанский теннисист во время перерыва между сетами, сидя на скамейке.

Во втором сете Бублик выиграл - 6:4.

В случае выхода во второй круг соревнований Бублик сыграет финалистом прошлогоднего "Ролан Гаррос" норвежцем Каспером Руудом (четвертое место в рейтинге ATP).

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