Лучший теннисист Казахстана начал сезон с сенсационного поражения

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик уступил в матче стартового раунда на турнире ATP 250 в Аделаиде (Австралия). В дебютной для себя игре в 2022 году он проиграл 156-й ракетке мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний Бублик в 1/16 финала встретился с 25-летним австралийцем Александаром Вукичем, получившим от организаторов соревнований Wild Card. Матч, продолжавшийся 1 час и 21 минуту, завершился сенсационной победой хозяина корта - 7:6(5), 6:2.

Для Бублика, который был посеян под шестым номером в Аделаиде, это первый турнир в году и последний перед выступлением на Australian Open. Отметим, что основная сетка Открытого чемпионата Австралии стартует уже в следующий понедельник, 17 января, в Мельбурне.

Ранее в Аделаиде куда более удачно выступила первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина. Она добралась до финала и впервые стала 13-й ракеткой мира.

Напомним, что в настоящий момент Бублик занимает 36-ю строчку в мировой табели о рангах.