Казахстанский теннисист остановился в шаге от обновления личного рекорда в рейтинге

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©Regina Cortina

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№201) не смог пробиться в полуфинал турнира ATP Challenger - Mexico City Open в Мехико (Мексика). В четвертьфинальном поединке он уступил канадцу Алексису Галарно (№212), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между 23-летним Жукаевым и 25-летним Галарно завершился победой второго со счетом 7:6(8), 6:4. Причем на тай-брейке первого сета у теннисиста из Актау было три сетбола, но он их не реализовал.

Таким образом он остановился в шаге от выхода в полуфинал турнира, который гарантированно принес бы ему дополнительные 19 очков в рейтинг АТР. При выходе в полуфинал у Бейбита были отличные шансы обновить свой личный рекорд в мировой табели о рангах - пока он не поднимался выше 186-й позиции.

Ранее другой казахстанский теннисист пробился в полуфинал турнира в Португалии.

Метки:
теннис теннис большой ATP Жукаев Бейбит Казахстан Мексика Канада

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