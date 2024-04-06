Казахстанский теннисист остановился в шаге от обновления личного рекорда в рейтинге

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№201) не смог пробиться в полуфинал турнира ATP Challenger - Mexico City Open в Мехико (Мексика). В четвертьфинальном поединке он уступил канадцу Алексису Галарно (№212), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между 23-летним Жукаевым и 25-летним Галарно завершился победой второго со счетом 7:6(8), 6:4. Причем на тай-брейке первого сета у теннисиста из Актау было три сетбола, но он их не реализовал.

Таким образом он остановился в шаге от выхода в полуфинал турнира, который гарантированно принес бы ему дополнительные 19 очков в рейтинг АТР. При выходе в полуфинал у Бейбита были отличные шансы обновить свой личный рекорд в мировой табели о рангах - пока он не поднимался выше 186-й позиции.

Ранее другой казахстанский теннисист пробился в полуфинал турнира в Португалии.