Казахстанец сотворил камбэк и вошел в историю

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№251 ATP) впервые в карьере пробился в основную сетку турнира серии "Большого шлема" - Уимблдона, передают Vesti.kz.

В финале квалификации он одержал волевую победу над французом Лукой Павловичем (№239 ATP) - 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:5).

Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут. Жукаев сделал 15 эйсов и совершил 3 двойные ошибки, тогда как Павлович выполнил 9 подач навылет и допустил 8 двойных ошибок.

Жукаев стал единственным казахстанским теннисистом, кому удалось пройти квалификацию. Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко и Тимофей Скатов не смогли преодолеть отборочный барьер.

Таким образом, Казахстан будет представлен в основной сетке Уимблдона следующими игроками: Александр Бублик, Александр Шевченко, Бейбит Жукаев, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Анна Данилина (в паре). Среди юниоров участие примут Амир Омарханов, Зангар Нурланулы и Дамир Жалгасбай (в квалификации).