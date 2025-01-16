Фаворита сенсационно сокрушили на Australian Open

Польский теннисист Хуберт Хуркач (№17) прекратил выступление на Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

В матче второго круга мужского одиночного разряда он встречался с сербом Миомиром Кецмановичем (№51).

Встреча продлилась один час и 51 минуту и завершилась в пользу серба по итогам трех сетов - 6:4, 6:4, 6:2.

На счету Хуркача 14 эйсов, шесть двойных ошибок и 36 невынужденных ошибок.

В следующем круге Кецманович встретится с лучшим из пары Маттео Берреттини (Италия) - Хольгер Руне (Дания).

Напомним, в мужской сетке также выступали два казахстанца Александр Бублик (№37) и Александр Шевченко (№77). Оба выбыли в первом круге: Бублик уступил аргентинцу Франсиско Серундоло - 7:6, 6:3, 6:2, а Шевченко проиграл испанцу Карлосу Алькарасу - 6:1, 7:5, 6:1.