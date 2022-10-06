Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, стал четвертьфиналистом турнира в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче 1/8 финала он выиграл у 34-й ракетки мира Ботика ван де Зандшульпа из Нидерландов со счетом 6:3, 6:1. Встреча длилась 1 час и 11 минут. В ее ходе серб сделал 5 эйсов и отыграл без двойных ошибок, тогда как у нидерландца следующие показатели - 2/3.
Следующим соперником Джоковича будет россиянин Карен Хачанов, который занимает 18-е место в рейтинге ATP. Игра пройдет 7 октября.
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