Бублик и полуфиналист "Уимблдона" выявили победителя матча на турнире ATP в Астане

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 43-е место в мировом рейтинге, проиграл десятой ракетке мира Хуберту Хуркачу из Польши во втором круге турнира ATP 500 в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Хуркача. Она длилась 1 час и 21 минуту, в ее ходе Бублик сделал 10 эйсов при 6 двойных ошибках, тогда как поляк, доходивший до полуфинала "Уимблдона-2021", отыграл без двойных ошибок, выполнив 7 подач навылет.
В 1/4 финала, 7 октября, Хуберт сыграет против грека Стефаноса Циципаса, занимающего шестую строчку в рейтинге ATP.
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