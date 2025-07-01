Бублик устроил триллер в трехчасовом матче на Уимблдоне

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№33) проиграл в первом круге Уимблдона - 2025, сообщают Vesti.kz.

Соперником Бублика был испанец Хауме Муньяр (№54). Теннисисты провели пять сетов.

В первом партии испанец оказался сильнее - 6:4. Два других сета остались за Бубликом - 6:3, 6:4. Впрочем, четвертый сет оказался за Муньяром - 7:6(5). Примечательно, что Бублик выигрывал 3:1 и 5:3, но отдал партию.

В заключительном сете испанец оформил выход во второй круг - 5:2, где сыграет с венгром Фабианом Марожаном, который одолел австралийца Джеймса Маккейба.

Встреча Бублика и Муньяра продлилась три часа и 24 минуты.

Отметим, что это вторая потеря Казахстана на Уимблдоне: в первый день турнира на корт вышла лишь одна представительница Казахстана Юлия Путинцева (№33), которая разгромно проиграла американке Аманде Анисимовой (№12).

Отметим, что сегодня, 1 июля на Уимблдоне свое выступление начнет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11). Ее соперницей будет теннисистка из Армении Элина Аванесян (№49).

В мужской сетке Александр Шевченко (№97) в первом раунде сыграет с американским великаном Рейлли Опелкой (№72).

Кроме того, дебютант турниров "Большого шлема" из Казахстана Бейбит Жукаев (№251) в первом раунде сыграет с итальянцем Флавио Коболли (№24).