Бублик устроил сенсацию с камбэком в матче за четвертьфинал Ролан Гаррос

В матче четвертого круга Ролан Гаррос казахстанец Александр Бублик (№62 ATP) встретился с пятым номером мирового рейтинга - британцем Джеком Дрейпером (5:7, 6:3, 6:2, 6:4), передают Vesti.kz.

Старт поединка получился упорным: оба теннисиста демонстрировали агрессивный стиль, но при этом сохраняли дисциплину на подаче. Дрейпер сделал акцент на надежности, не допустив ни одной двойной ошибки и сразу обозначив свои намерения — британец уже подал семь эйсов, против четырех у Бублика.

Казахстанец, в свою очередь, рисковал чаще и, несмотря на две двойные ошибки, сумел взять один гейм на приеме. Однако в концовке сета именно Дрейпер оказался точнее и хладнокровнее, реализовав два из трех брейк-пойнтов и уверенно завершив партию в свою пользу (5:7).

Во втором сете Бублик прибавил и стал действовать гораздо агрессивнее. Он чаще шел к сетке, увереннее подавал и активнее играл на приеме. Это принесло свои плоды — казахстанец захватил инициативу и сумел навязать Дрейперу свою игру. Итогом стала победа Бублика во втором сете со счетом 6:3, благодаря которой счет в матче сравнялся и интрига достигла пика.

Третий сет прошел под полным контролем Бублика. Дрейпер не смог навязать прежний ритм, и Александр уверенно довел партию до победы — 6:2.

В решающей части поединка Бублик продолжил гнуть свою линию — с каждым геймом он действовал все смелее, не сбавляя темп и уверенность. Несмотря на высокий ранг соперника, казахстанец не дрогнул под давлением и сумел сохранить концентрацию в ключевые моменты. Его нестандартный стиль и вариативность ударов стали серьёзным вызовом для Дрейпера, который все чаще начал ошибаться - 6:4.

В концовке встречи Александр полностью взял игру под контроль и хладнокровно довел дело до победы. Этот триумф стал одним из самых ярких в его карьере и впервые вывел Бублика в четвертьфинал "Ролан Гаррос" — знаковое достижение как для самого теннисиста, так и для казахстанского тенниса в целом.

Таким образом, казахстанец впервые в карьере пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.