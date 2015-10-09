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ATP
Вчера 23:17
 

Бублик узнал цену сенсационного камбэка на Ролан Гаррос

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Бублик узнал цену сенсационного камбэка на Ролан Гаррос ©ig.com/rolandgarros

Стало известно, сколько заработал казахстанский теннисист Александр Бублик (№62 в рейтинге ATP) за выход в четвертьфинал Ролан Гаррос–2025, передают Vesti.kz.

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Стало известно, сколько заработал казахстанский теннисист Александр Бублик (№62 в рейтинге ATP) за выход в четвертьфинал Ролан Гаррос–2025, передают Vesti.kz.

Напомним, что в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции казахстанец встречался с пятой ракеткой мира - британцем Джеком Дрейпером. Итогом встречи стал сенсационный камбэк Бублика.

Александр впервые в своей карьере добрался до 1/4-й финала Ролан Гаррос, обеспечив себе призовые в размере 440 тысяч евро (свыше 254 миллионов тенге).

Дрейпер, в свою очередь, покинул турнир, заработав 265 тысяч евро (свыше 153 миллионов тенге).


Турнир серии ITF. Луань (Китай) - 2025/3   •   Китай, Луань   •   1/16 финала, мужчины
4 июня 07:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Чеппелл
Ничья
Ломакин
Проголосовало 2 человек

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