Бублик эмоционально прокомментировал сенсационную победу на Ролан Гаррос-2025

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№62 ATP) эмоционально высказался после победы над Джеком Дрейпером (№5 ATP) и выхода в четвертьфинал "Ролан Гаррос" — первого в своей карьере на турнирах "Большого шлема", передают Vesti.kz.

Во время послематчевого интервью на корте, под бурные аплодисменты трибун, Бублик не смог скрыть своих эмоций.

Bublik after beating Draper to reach 1st Slam QF at Roland Garros



*crowd gives massive applause*



“Sometimes in life there’s only 1 chance. I had a feeling that was mine & I couldn’t let it slip. Standing here… it’s the best moment of my life.” 🥹



pic.twitter.com/TCQ5DwThZd