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ATP
Вчера 23:50
 

Бублик вошел в историю казахстанского спорта после сенсации на Ролан Гаррос

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Бублик вошел в историю казахстанского спорта после сенсации на Ролан Гаррос ©ATP

Александр Бублик (№62 в рейтинге ATP) стал первым теннисистом-мужчиной, представляющим Казахстан, которому удалось пробиться в четвертьфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде, передают Vesti.kz.

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Александр Бублик (№62 в рейтинге ATP) стал первым теннисистом-мужчиной, представляющим Казахстан, которому удалось пробиться в четвертьфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде, передают Vesti.kz.

Историческое достижение Бублик оформил на "Ролан Гаррос" – 2025, где в четвертом круге сенсационно обыграл пятую ракетку мира Джека Дрейпера из Великобритании.

До этого важнейшее достижение в истории казахстанского тенниса принадлежало Елене Рыбакиной — в 2022 году она стала первой представительницей Казахстана, выигравшей титул в одиночном разряде на турнире "Большого шлема", победив на Уимблдоне.

Теперь к ней присоединился и Бублик, открыв новую страницу в истории отечественного мужского тенниса.


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