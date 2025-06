Бублик после сенсации на Ролан Гаррос сыграет с лучшим теннисистом мира

Стали известны все участники четвертьфинала Открытого чемпионата Франции по теннису (Ролан Гаррос) в мужском одиночном разряде, передают Vesti.kz.

Так, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сыграет с казахстанцем Александром Бубликом (62-е место рейтинга ATP), для которого это будет дебют на данной стадии турниров "Большого шлема".

Напомним, в 1/8 финала Синнер одержал победу над россиянином Андреем Рублевым (15-е место) в трех сетах со счетом 6:1, 6:3, 6:4, а Бублик сотворил сенсацию, выбив британца Джека Дрейпера (5-е место) - 5:7, 6:3, 6:2, 6:4.

Ранее Бублик и Синнер встречались четыре раза, и на данный момент итальянец ведет 3-1. Однако в их последнем матче, который состоялся два года назад на турнире в Галле (Германия), Бублик прервал неудачную серию и выиграл - 7:5, 2:0 (Синнер снялся во втором сете).

Немец Александр Зверев (3) встретится с бывшей первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (6).

Итальянец Лоренцо Музетти (7) сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо (16). Соперником испанца Карлоса Алькараса (2) станет представитель США Томми Пол (12).

Ролан Гаррос проходит на грунтовых кортах Парижа и завершится 8 июня.

