Бублик стартовал с победы на турнире АТР в Лондоне

Александр Бублик вышел во второй круг турнира АТР в Лондоне (Великобритания), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого круга турнира, который проходит на траве, первая ракетка Казахстана встречался с Жереми Шарди из Франции и был сильнее в трех сетах - 6:4, 3:6, 6:3.

Матч продолжался один час и 43 минуты. Бублик допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал казахстанец сыграет с местным теннисистом Джеком Дрейпером.

Напомним, что несколькими днями ранее Бублик впервые сыграл в финале турнира "Большого шлема" "Ролан Гаррос" в парном разряде в дуэте с Андреем Голубевым. Также он будет представлять страну на Олимпиаде в Токио.

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