Бублик стартовал с победы на турнире АТР в Лондоне

Розыгрыш проходит на траве.

Александр Бублик. Фото: tennisworldusa.org©
Новости спорта Теннис ATP
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Сегодня 19:48
Ассоциация теннисистов-профессионалов
1/16 финала
Бублик - Шарди 2:1

Голы:

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Александр Бублик вышел во второй круг турнира АТР в Лондоне (Великобритания), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого круга турнира, который проходит на траве, первая ракетка Казахстана встречался с Жереми Шарди из Франции и был сильнее в трех сетах - 6:4, 3:6, 6:3.

Матч продолжался один час и 43 минуты. Бублик допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. 

За выход в четвертьфинал казахстанец сыграет с местным теннисистом Джеком Дрейпером.

Напомним, что несколькими днями ранее Бублик впервые сыграл в финале турнира "Большого шлема" "Ролан Гаррос" в парном разряде в дуэте с Андреем Голубевым. Также он будет представлять страну на Олимпиаде в Токио. 

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Метки:
Бублик Александр ATP


Теннис ATP
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