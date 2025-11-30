Бублик сделал заявление о завершении карьеры

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№11) сделал честное признание о желании завершить профессиональную карьеру. В начале 2025 года он действительно подумывал об этом, сообщают Vesti.kz.

"В конце прошлого года и в начале этого сезона я был очень недоволен собой. Я даже подумывал о завершении карьеры, потому что боялся выпасть из топ-100. Это изменило бы всё. После Индиан-Уэллса (в марте) я на три дня уехал в Лас-Вегас, чтобы отдохнуть. Но также и чтобы обдумать всё. С тех пор я нахожусь на подъёме", - сказал Бублик в интервью Tennis Magazin.



Напомним, что Бублик провёл лучший сезон в своей карьере, завоевав четыре одиночных титула на турнирах АТР, впервые дойдя до четвертьфинала на "Большом шлеме" и до полуфинала на ATP 1000.

Кроме того, 28-летний Александр впервые оказался на Итоговом турнире года, правда, только в статусе запасного игрока.

Добавим, что сейчас Бублик выступает на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия). Сегодня его ждёт противостояние с россиянином Даниилом Медведевым (№13).