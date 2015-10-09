Казахстанские теннисисты сыграют на необычном турнире: что их там ждёт?

В ближайшие выходные, 29-30 ноября, в Санкт-Петербурге (Россия) пройдёт необычный теннисный турнир с участием казахстанских спортсменов - "Трофеи Северной Пальмиры". Это командное соревнование традиционно объединило теннисистов из первой сотни мирового рейтинга. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

За победу в выставочном турнире поспорят две команды - "Львы" и "Сфинксы". Первых тренирует экс-восьмая ракетка мира из Сербии Янко Типсаревич. У него в команде россиянки Диана Шнайдер (№18) и Анастасия Потапова (№51), казахстанец Александр Бублик (№11) и нидерландец Таллон Грикспур (№25).

"Сфинксов" же тренирует известный французский теннисный шоумен и бывшая 31-я ракетка мира в парном разряде Мансур Бахрами. В его команде есть россиянка Вероника Кудерметова (№30) и казахстанка Юлия Путинцева (№73), а также россияне Даниил Медведев (№13) и Карен Хачанов (№18).

Таллона Грикспура пока нет на официальном постере

Всего будет два игровых дня - каждый из них включит в себя по пять матчей. Каждая игра состоит из трёх сетов, которые длятся по 20 минут. В итоге побеждает тот, кто в сумме выиграет наибольшее количество геймов за эти три партии по 20 минут.

Общекомандный результат тоже будет считаться на основе суммированного количества выигранных геймов. Поэтому каждый сыграет важную роль для своего коллектива. Пройдут как матчи в одиночном разряде, так и игры в паре.

Стоит отметить, что Путинцева становилась победительницей "Трофеев Северной Пальмиры" в 2022 году, а Бублик завоёвывал кубок в 2023-м.





Добавим, что в официальный календарь ATP и WTA этот турнир не включён, поэтому соревнования относятся к категории выставочных и показательных. Также в открытых источниках нет данных о призовых и гонорарах, положенных игрокам за участие или победы.

Известно, что гендиректором компании-организатора турнира является известный предприниматель и спортивный функционер Александр Медведев, экс-президент (ныне - советник председателя правления) футбольного клуба "Зенит". Кто знает, может быть, с трибун за матчами соотечественников будет наблюдать Нуралы Алип?

Скорее всего это будет последний турнир для Бублика и Путинцевой в 2025 году. Добавим, что этот сезон стал лучшим в карьере для 28-летнего Александра.

Фото: Формула ТХ©️