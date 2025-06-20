Бублик сделал признание после крупнейшего фурора в карьере

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№45) громко заявил о себе на турнире в Галле (Германия), выбив с турнира первую ракетку мира Янника Синнера - 3:6, 6:3, 6:4. После сенсационного триумфа на траве Бублик не скрывал эмоций, сообщают Vesti.kz.

- Я не знаю. Просто продолжал подавать, старался быть собранным в ключевые моменты, цепляться за каждую возможность. Он - выдающийся игрок, и я даже не думал, что смогу его обыграть. Но я сказал себе: если будут шансы, нужно по максимуму использовать. Я как мог удерживал подачу, и на этом покрытии у меня, конечно, больше шансов, чем, скажем, на Ролан Гаррос. Я оставался в игре, старался как больше мячей возвращать в корт, а эйсы помогали избегать длинных розыгрышей. План сработал, - сказал Бублик в интервью на корте.

- Что только что произошло? Это было невероятно. Как тебе удалось переломить ситуацию после первых 25 минут?

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Сегодня, 20 июня, Бублик в 1/4 финала сыграет с чехом Томашем Махачем.