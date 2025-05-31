Бублик одержал историческую победу на Ролан Гаррос

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№62 в рейтинге ATP) впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции-2025, передают Vesti.kz.
В матче третьего круга он уверенно обыграл португальца Энрике Рошу (№200) в трех сетах — 7:5, 6:1, 6:2. Особенно стремительной получилась вторая партия, на которую Бублик затратил всего 25 минут.
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Теннисисты сделали по девять эйсов, вот только Бублик допустил шесть двойных ошибок, а Роша - восемь.
В следующем раунде, 2 июня, Бублик встретится с британцем Джеком Дрейпером (№5), который ранее разобрался с бразильцем Жуаном Фонсекой (№65) — 6:2, 6:4, 6:2.
Для Казахстана это историческое достижение — впервые сразу два игрока прошли в 1/8 финала Ролан Гаррос в одиночке.
А вот Юлия Путинцева (№31) завершила выступление, уступив в третьем круге российской теннисистке Мирре Андреевой (№6).