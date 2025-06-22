Бублик и Медведев облили друг друга шампанским после матча

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№45) весело отпраздновал свою победу на турнире категории ATP 500 в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.

После финального матча, в котором, он обыграл россиянина Даниила Медведева (№11) Бублик и его соперник принялись обливать друг друга шампанским.

Видео этого празднования можно посмотреть ниже.

Напомним, на турнире в Галле на пути к финалу Бублик сотворил три сенсации подряд, обыграв первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№1), чеха Томаша Махача (№23) и россиянина Карена Хачанова (№22).

Общий призовой фонд турнира - 2,52 миллиона евро (1,51 миллиарда тенге). Бублик уже завоевывал трофей в Галле в 2023 году.