Бублик эмоционально прокомментировал сенсационную победу на Ролан Гаррос-2025

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№62 ATP) эмоционально высказался после победы над Джеком Дрейпером (№5 ATP) и выхода в четвертьфинал "Ролан Гаррос" — первого в своей карьере на турнирах "Большого шлема", передают Vesti.kz.

Во время послематчевого интервью на корте, под бурные аплодисменты трибун, Бублик не смог скрыть своих эмоций.

"Иногда в жизни бывает только один шанс. Я чувствовал, что это именно мой момент, и не мог позволить ему ускользнуть. Стоять здесь… это лучший момент в моей жизни", — признался теннисист.

Напомним, Бублик сенсационно одолел пятую ракетку мира Джека Дрейпера со счетом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 и впервые пробился в 1/4 финала "Ролан Гаррос".

В следующе стадии он встретится с победителем пары матча между итальянцем Янником Синнером (№1 ATP) и россиянином Андреем Рублевым (№15 ATP).