Алькарас отказался от защиты титула после триумфа на Australian Open

Первая ракетка мира Карлос Алькарас принял решение не выступать на турнире в Роттердаме, где должен был защищать прошлогодний титул, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Испанец накануне триумфально завершил Открытый чемпионат Австралии, одержав победу в финале над сербом Новаком Джоковичем. В основной сетке турнира Алькараса заменит француз Джованни Мпетши Перрикар.

По словам 22-летнего теннисиста, решение далось ему непросто. После консультаций с командой Алькарас пришёл к выводу, что организму необходимо время для восстановления после изнурительной серии матчей в Австралии.

— После консультации с моей командой я вынужден принять трудное решение отказаться от участия в турнире. Мне нужно время, чтобы восстановиться после серии матчей в Австралии. Очень жаль, что я не смогу вернуться в Роттердам после победы в прошлом году. Желаю болельщикам и организаторам фантастической недели, — сказал Алькарас.

Турнир категории ATP-500 в Роттердаме пройдет с 9 по 16 февраля.