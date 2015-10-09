За три часа определился победитель Australian Open-2026

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) встретился с легендарным сербом Новаком Джоковичем (№4 ATP) в финале Australian Open-2026, передают Vesti.kz.
Уверенный старт Джоковича
Матч продолжался 3 часа 5 минут и стал настоящим украшением турнира.
Начало осталось за опытным сербом. Джокович неожиданно легко забрал первый сет со счётом 6:2, навязав сопернику свой ритм и продемонстрировав хладнокровие в ключевых розыгрышах.
Камбэк первой ракетки мира
Однако развить успех Новаку не удалось. Алькарас быстро перестроился и в следующих партиях полностью перехватил инициативу. Испанец выиграл второй и третий сеты — 6:2 и 6:3, а в четвёртой партии дожал соперника в напряжённой концовке — 7:5.
Историческая победа Алькараса
Эта победа принесла Карлосу Алькарасу седьмой титул "Большого шлема" в карьере и первый триумф на Australian Open. За успех в Мельбурне испанец заработал 2 793 365 долларов призовых, а также получил 2000 рейтинговых очков ATP.
Успех Казахстана в женском финале
Напомним, что в женском одиночном разряде победу на Australian Open-2026 одержала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5 WTA). В драматичном финале она взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь) — 6:4, 4:6, 6:4, завоевав один из самых престижных титулов в мировом теннисе.
