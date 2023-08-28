Александр Бублик проиграл в первом же матче на US Open

Сегодня, 28 августа, в Нью-Йорке (США) стартовал розыгрыш основной сетки последнего в году турнира "Большого шлема" - US Open-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Свой первый матч в рамках первого круга провел Александр Бублик. Сильнейший теннисист Казахстана занимает 27 место в рейтинге АТР. Его соперником по стартовой игре стал 81 ракетка мира Доминик Тим из Австрии.

В мужском разряде розыгрыш проводится до побед в трех сетах. Бублик проиграл сразу же в трех партиях - 3:6, 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась час и 54 минуты. Казахстанец реализовал два из четырех брейк-поинтов, допустил 17 двойных ошибок и сделал шесть эйсов.

Также сегодня, в ночь с 28 на 29 августа, свой первый матч на US Open проведет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

Отметим, что Бублик также сыграет в парном разряде Открытого чемпионата США. 30 августа вместе с россиянином Александром Шевченко он выйдет на корт против дуэта Ласло Дьере (Сербия)/Марк-Андреа Хуслер (Швейцария).