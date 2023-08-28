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Новости спорта Теннис

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Первый день US Open: расписание и прямая трансляция матчей казахстанцев

Первый день US Open: расписание и прямая трансляция матчей казахстанцев
©US Open

Уже сегодняшним вечером, 28 августа, в Нью-Йорке (США) стартуют матчи основной сетки последнего турнира "Большого шлема" в году - US Open-2023. Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с расписанием матчей казахстанцев в рамках первого игрового дня. Сегодня сыграют лучшие теннисисты страны в мужском и женском одиночных разрядах.

Открывают новый розыгрыш US Open для казахстанской аудитории лучшие теннисисты страны - Александр Бублик (№27) и Елена Рыбакина (№4). Причем матчи первых ракеток Казахстана пройдут на одной арене - Grandstand. Это третий по значимости корт US Open, вмещающий более восьми тысяч зрителей.

Первым же запуском, в 21:00 по астанинскому времени, Бублик, посеянный на турнире под 25-м номером, скрестит ракетки с победителем US Open-2020 австрийцем Домиником Тимом (№81). Ранее 26-летний Александр и 29-летний Доминик встречались лишь раз, и тогда это случилось тоже на турнире "Большого шлема". На "Ролан Гаррос"-2019 австриец выиграл в четырех партиях - 6:3, 6:7(6), 6:3, 7:5.

Теперь, спустя четыре с лишним года, они встретятся уже при других условиях. Экс-третья ракетка мира Тим сейчас не является столь устрашающей силой, которой был несколько лет назад. Виной этому, в первую очередь, является травма запястья, из-за которой Доминик пропустил почти год с лета 2021-го до весны 2022-го. Возвращение получилось для Тима сложнейшим, ведь он проиграл семь стартовых матчей после восстановления. 

Бублик же за последний год трансформировался в более стабильного игрока, который уже входит в топ-30. В текущем сезоне он впервые выиграл турнир категории АТР 500, первенствовав в немецком Галле, и теперь казахстанец может считаться фаворитом даже в матче с чемпионом US Open-2020. 

Но подготовка к US Open у казахстанского теннисиста получилась смазанной. Он проиграл в первых же матчах и в Вашингтоне (США), и в Торонто (Канада). С учетом неудачи в 1/8 финала "Уимблдона", сейчас на счету Бублика серия из трех поражений подряд.

Тим же после "Уимблдона" выиграл шесть матчей из девяти и даже добрался до финала на домашнем турнире АТР 250 в Китцбюэле (Австрия), где проиграл в двух сетах Себастьяну Баесу. Но все сыгранные матчи после травяного сезона Доминик провел на грунте. То, как он будет выглядеть на харде - большой вопрос.

Можно сказать, что жребий был не очень добр по отношению к обоим. Наверняка, Тим надеялся на встречу с несеянным соперником, а Бублик, будучи 25-й ракеткой турнира, желал видеть в оппонентах менее именитого спортсмена. Но получилось так, как получилось. Зато зрителей ждет шикарная вывеска сразу на старте турнира.

Прямая трансляция матча Бублик - Тим будет доступна по этой ссылке ближе к началу игры. Отметим, что если Тим выигрывал US Open в прошлом, то Бублик ни разу не проходил дальше третьего круга (2019).

Через один матч на этом же корте появится 24-летняя Рыбакина. Ее соперницей по первому кругу будет 21-летняя украинка Марта Костюк (№39). Для обеих спортсменок лучшим достижением на кортах US Open является выход в третий раунд. Марта добилась этого в 2020-м, а Елена - в 2021-м. 

Счет личных встреч между Рыбакиной и Костюк - 1:0, и он не в пользу казахстанки. В начале года их пути пересеклись в австралийской Аделаиде, и тогда, на стадии 1/8 финала, Марта добилась волевой победы - 6:7(5), 6:2, 6:3.

В ходе североамериканской серии подготовки к US Open Рыбакина выиграла четыре матча и проиграла две игры на двух турнирах. У Костюк в активе три сыгранных турнира, но статистика хуже - две победы при трех поражениях. 

Любопытно, что обе спортсменки на последнем турнире в Цинциннати (США) проиграли одной и той же сопернице. Итальянка Ясмин Паолини остановила Костюк в 1/32 финала - 6:2, 6:1, а Рыбакину прошла в 1/8 финала - 4:6, 5:2 (Елена снялась из-за травмы - Прим. автора).

Матч между Рыбакиной и Костюк начнется ориентировочно в 00:15 по времени Астаны. Теннисистки выйдут на корт по окончании встречи между американкой Даниэль Коллинз и чешкой Линдой Фрухвиртовой.

Прямая трансляция матча между Еленой и Мартой будет доступна по этой ссылке ближе к началу встречи. 

Напомним, что в одиночных разрядах на US Open-2023 также выступят казахстанцы Юлия Путинцева и Тимофей Скатов. Их стартовые матчи пройдут уже в рамках второго игрового дня.

Фото: US Open (1,4,5), National Bank Open (2), Archysport.com (3)©

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