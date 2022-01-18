20-летний теннисист из Казахстана проиграл на дебютном Australian Open

20-летний казахстанский теннисист Тимофей Скатов завершил выступление в мужском одиночном разряде Australian Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 18 января, в Мельбурне проходит второй игровой день турнира "Большого шлема". Скатов, занимающий 253-е место в мировом рейтинге, встречался с 31-летним словаком Норбертом Гомбошем, который находится на 117-й строчке.

Казахстанец уступил со счетом 3:6, 2:6, 6:1, 4:6.

Напомним, Скатов в этом году дебютировал на Australian Open, выиграв квалификацию. Он стал третьей потерей Казахстана на турнире - ранее поражения потерпели Михаил Кукушкин и Юлия Путинцева.

20-летний казахстанец заработал за выход на Australian Open больше, чем за всю карьеру

Также сегодня на Australian Open состоится казахстанское дерби, в котором сойдутся Елена Рыбакина и Зарина Дияс.