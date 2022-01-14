20-летний теннисист из Казахстана дебютирует на Australian Open

Казахстанец Тимофей Скатов выиграл квалификацию на Australian Open и впервые в карьере сыграет на турнире Большого шлема, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале предварительного турнира 20-летний Скатов переиграл в двух сетах Гаштау Элиаша из Португалии - 6:4 и 7:6. Встреча продолжалась один час и 44 минуты.

За путевки в основную сетку турнира поборются еще два казахстанца - Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко.

Ранее прошла жеребьевка турнира, где своих первых соперников узнали еще несколько казахстанцев, которые прошли в основную сетку за счет рейтинга.

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