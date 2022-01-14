20-летний казахстанец заработал за выход на Australian Open больше, чем за всю карьеру

20-летний казахстанский теннисист Тимофей Скатов, квалифицировавшийся в основной розыгрыш Australian Open, значительно увеличил сумму заработанных призовых за всю карьеру. За участие в стартовом круге турнира спортсмен из Петропавловска заработает больше, чем за всю свою карьеру, сообщают Vesti.kz.

Так, по данным официального сайта Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Скатов за свою профессиональную карьеру заработал 69,9 тысячи долларов. В профи-туре Тимофей дебютировал в 2019 году.

Что касается Открытого чемпионата Австралии, в котором Скатов участвует впервые, и уже сходу прошел квалификацию - то в Мельбурне перспективный теннисист гарантировал себе как минимум 74,9 тысячи долларов. Эта сумма выплачивается теннисистам в одиночном разряде, которые не смогли пройти во второй круг.

Если Тимофею удастся продолжить победную серию уже в основной сетке соревнований, то количество призовых продолжит увеличиваться.

Напомним, что, помимо Скатова, в мужском одиночном разряде выступят еще двое казахстанцев - Александр Бублик и Михаил Кукушкин.

Матч с топом или друг с другом. Кто будет в соперниках у Скатова и Кукушкина на старте Australian Open