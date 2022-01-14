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Матч с топом или друг с другом. Кто будет в соперниках у Скатова и Кукушкина на старте Australian Open

Матч с топом или друг с другом. Кто будет в соперниках у Скатова и Кукушкина на старте Australian Open
©KTF
Новости спорта Теннис ATP

Двое из троих казахстанских теннисистов, участвовавших в квалификации Australian Open-2022, сумели пробиться в основную сетку соревнований в Мельбурне. Корреспондент Vesti.kz подводит итоги отборочного цикла и рассказывает о дальнейших перспективах игроков на Открытом чемпионате Австралии, а также их вероятных соперниках.

В финальный раунд квалификации мужского одиночного разряда, который прошел сегодня, 14 января, пробились трое представителей Казахстана - Дмитрий Попко (177), Михаил Кукушкин (180) и Тимофей Скатов (255). Их задачей было выиграть решающую игру и пробиться в основную сетку, чтобы составить компанию своему соотечественнику Александру Бублику (35) и лучшим теннисистам мира.

Чудо от Скатова

Матч с топом или друг с другом. Кто будет в соперниках у Скатова и Кукушкина на старте Australian Open. Фото 1

Первым с задачей справился Скатов, которому через неделю исполнится 21 год. Молодой теннисист впервые участвовал в квалификации турниров "Большого шлема", и ему сходу удалось пробиться в основную сетку. В трех играх отбора ему удалось выиграть все шесть сыгранных партий.

Это при том, что на старте квалификации он обыграл более известного Уго Гренье (149), а в финале разобрался с куда более опытным Гаштау Элиашем (216), который ранее восемь раз играл в первом круге турниров "Большого шлема".

Выйти в основу с первого же участия в квалификации - это что-то невероятное. К примеру, Кукушкин, прежде чем дебютировать в основной сетке "Большого шлема", пять раз проиграл в квалификационных отборах и достиг дебюта лишь в 22 года и восемь месяцев.

Матч с топом или друг с другом. Кто будет в соперниках у Скатова и Кукушкина на старте Australian Open. Фото 2

Похожего результата из казахстанцев достиг разве что Бублик на Открытом чемпионате Австралии в 2017 году. На тот момент еще 19-летний теннисист впервые участвовал в квалификации "Большого шлема" и сразу же вышел в основную сетку. Тогда янгстеру удалось добраться до второго раунда.

Проклятие Попко и новый опыт Кукушкина

Куда хуже ситуация у 25-летнего и вечно перспективного Попко. Казахстанец в финальном матче проиграл молодому чеху Иржи Лехечке, хоть и выиграл первый сет - 6:4, 3:6, 3:6. Дмитрий участвовал в квалификации турнира "Большого шлема" в 14-й раз, и в 14-й раз не сумел выиграть три матча кряду.

Ближе всего к успеху Попко был на Открытом чемпионате Австралии-2020, "Ролан Гаррос"-2020 и в Мельбурне сейчас. Три финала, и в каждом из них казахстанец выигрывал стартовый сет. Это уже становится похоже на какое-то Grand Slam-овское проклятие для Попко. Каково должно быть второй ракетке страны, когда он потерпел 14-ю неудачу, а его куда более юный и низкорейтинговый товарищ Скатов пробился в основу с первой попытки.

Матч с топом или друг с другом. Кто будет в соперниках у Скатова и Кукушкина на старте Australian Open. Фото 3

Заставил болельщиков понервничать и опытный Кукушкин. Теперь он в 12-й раз подряд сыграет в основной сетке Australian Open. Причем это было первое участие Михаила в квалификации в Австралии за всю 16-летнюю профессиональную карьеру. 

Своего оппонента Эрнесто Эскобедо он победил в трех партиях - 6:4, 5:7, 7:5. Матч продолжался почти три часа, но теперь у казахстанца будет время как минимум до понедельника, чтобы восстановить силы. 

С кем могут сыграть Кукушкин и Скатов?

Матч с топом или друг с другом. Кто будет в соперниках у Скатова и Кукушкина на старте Australian Open. Фото 4

Всего из квалификации путевки в основу получат 16 теннисистов. И они могут попасть в основной сетке на самых разных соперников. Самый опасный из тех, кто ждет одного из квалифаеров в первом круге, - это 11-я ракетка мира из Италии Янник Синнер

Не менее желанными для любого квалифаера также являются Пабло Карреньо-Буста (Испания, 21), Тэйлор Фритц (США, 22), Григор Димитров (Болгария, 28), Марин Чилич (Хорватия, 29) и Карлос Алькарас (Испания, 33).

Не самыми страшными, но достаточно опасными соперниками для квалифаеров станут Бублик (Казахстан, 35), а также трио американцев Фрэнсис Тиафо (37), Томми Пол (41) и Маккензи Макдональд (55). Нельзя здесь же не отметить и местную звезду Ника Кирьоса (114). На домашнем "Большом шлеме" он может доставить проблемы любому топу, не говоря о квалифаерах.

Матч с топом или друг с другом. Кто будет в соперниках у Скатова и Кукушкина на старте Australian Open. Фото 5

Получается, что есть лишь несколько более-менее выгодных вариантов для Скатова и Кукушкина. Первый из них - это 20-летний аргентинец Хуан Мануэль Черундоло (81). Для него это вообще первое участие на турнире "Большого шлема" в карьере, а еще он является ярко выраженным грунтовиком. Особых успехов на твердом покрытии у аргентинца нет.

Второй вариант - Йосихито Нисиока (99) из Японии. В прошлом сезоне он особо не радовал своих болельщиков, ведь ни на одном из "Больших шлемов" или "Мастерсов" не прошел дальше второго круга.

Не так плохо будет сыграть и с местным теннисистом Танаси Коккинакисом (145), получившим от организаторов Wild Card. По сути, некогда талантливый австралиец тоже должен был играть квалификацию, но любимец публики вновь получил спецприглашение. В прошлом году он тоже получил WC от организаторов Открытого чемпионата Австралии, а вот ни на одном из других трех "Больших шлемов" он не прошел квалификацию.

Матч с топом или друг с другом. Кто будет в соперниках у Скатова и Кукушкина на старте Australian Open. Фото 6

36-летний уругваец Пабло Куэвас (94) также является достаточно проходным соперником. Он уже немолод, а еще славится своей игрой на грунте, а не на харде или траве. Тот же Кукушкин ведет в счете личных встреч у Куэваса со счетом 3:1.

Ну и последний вариант - это попасть на другого квалифаера. В нижней половине сетки есть противостояние между двумя победителями отборочного этапа. С одной стороны - это стопроцентное избежание встречи с топовым игроком, но с другой - это гарантия того, что оппонент будет с хорошей игровой практикой в квалификации и, следовательно, находится в классной форме после трех побед подряд. Здесь уже, как говорится, "кот в мешке". 

Из-за последнего варианта нельзя исключать чудесного жребия, по итогам которого Скатов и Кукушкин встретились бы друг с другом. В женском одиночном турнире одно казахстанское дерби уже есть.

Перспективы в Мельбурне

Матч с топом или друг с другом. Кто будет в соперниках у Скатова и Кукушкина на старте Australian Open. Фото 7

Оба могут показать себя с хорошей стороны. Кукушкин набрал неплохую форму, а в конце прошлого сезона он продемонстрировал свой класс в матчах Кубка Дэвиса за сборную Казахстана. Возможно, что участие в квалификации пойдет Михаилу даже на пользу. Ну и нужно надеяться на благоприятную жеребьевку, а не как в прошлом году, когда в соперники казахстанцу попался сразу же Доминик Тим.

Что касается Скатова, то он будет играть на кураже. Впервые пробиться в основную сетку "Большого шлема", и сделать это в столь уверенном стиле, не потеряв и сета. Это дорогого стоит. Если в стартовом раунде Тимофею попадется теннисист не из топ-50, то играть вполне можно и нужно. А возможная победа придаст молодому игроку еще больше уверенности и сил ко второму кругу.

Напомним, что основная сетка Открытого чемпионата Австралии-2022 начнется в понедельник, 17 января. Турнир пройдет до 30 января в Мельбурне.

Около 60 миллионов долларов, или кто в женском спорте зарабатывает больше всех

Фото: KTF (1,2), ATP Challenger Tour (3), Australian Open (4,7), ATP Saint-Petersburg (5), ATP Adelaide (6)

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Метки:
теннис теннис большой ATP Australian Open Бублик Александр Попко Дмитрий Скатов Тимофей Кукушкин Михаил Казахстан Австралия Ролан Гаррос Кубок Дэвиса

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