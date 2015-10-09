17-летний казахстанец сыграл в полуфинале Australian Open

17-летний казахстанец Зангар Нурланулы (№12) сыграл в полуфинале юниорского Australian Open с американцем Китоном Хэнсом (№8), передают Vesti.kz.

Нурланулы уступил в 1/2 финала турнира в двух сетах - 3:6, 2:6. Таким образом, в финал юниорского открытого чемпионата Австралии вышел Хэнс.

Ранее Анна Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич уступила бельгийско-китайской паре Элизе Мертенс/Чжан Шуай в финале женского парного разряда.

А в 13:30 начнётся финал женской одиночки между белоруской Ариной Соболенко (№1) и казахстанкой Еленой Рыбакиной (№5).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!