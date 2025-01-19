16-летний казахстанец выбил сына экс-первой ракетки мира на Australian Open

16-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы (№39 в ITF Juniors) шагнул во второй раунд юниорского Australian Open в парном разряде. В Мельбурне (Австралия) он выступает с представителем Индии Криишем Тьяджи (№34), передает корреспондент Vesti.kz.

В первом круге казахстанско-индийский дуэт сыграл против соперников из Австралии. В трех партиях, на решающем супер-тай-брейке, были обыграны местные игроки Круз Хьюитт (№60) и Дуе Марковина (№61) - 6:2, 1:6, 10:4.

Стоит отметить, что 16-летний Хьюитт - сын экс-первой ракетки мира и чемпиона двух турниров "Большого шлема" Ллейтона Хьюитта.

Ранее Нурланулы вышел во второй круг и в одиночном разряде. Там же удачно стартовал второй сеяный из Казахстана Амир Омарханов (№4).