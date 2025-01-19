Казахстанский вундеркинд успешно стартовал на Australian Open

17-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов (№4 в ITF Juniors) успешно стартовал на юниорском Australian Open-2025. Соперником спортсмена из Караганды был его ровесник из США Матисс Фарзам (№45), сообщают Vesti.kz.

Встреча первого круга завершилась в двух сетах в пользу Омарханова - 7:6(3), 7:6(8). Теннисисты обошлись без единого брейка. Это была первая очная игра между Амиром и Матиссом.

Стоит отметить, что Омарханов является вторым сеяным на Australian Open. В прошлом году он добрался в Мельбурне (Австралия) до четвертьфинала.

Накануне во второй круг шагнул и другой казахстанский юниор - 16-летний Зангар Нурланулы (№39).