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Казахстанский вундеркинд успешно стартовал на Australian Open

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Казахстанский вундеркинд успешно стартовал на Australian Open ©Ktf.kz

17-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов (№4 в ITF Juniors) успешно стартовал на юниорском Australian Open-2025. Соперником спортсмена из Караганды был его ровесник из США Матисс Фарзам (№45), сообщают Vesti.kz.

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17-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов (№4 в ITF Juniors) успешно стартовал на юниорском Australian Open-2025. Соперником спортсмена из Караганды был его ровесник из США Матисс Фарзам (№45), сообщают Vesti.kz.

Встреча первого круга завершилась в двух сетах в пользу Омарханова - 7:6(3), 7:6(8). Теннисисты обошлись без единого брейка. Это была первая очная игра между Амиром и Матиссом. 

Стоит отметить, что Омарханов является вторым сеяным на Australian Open. В прошлом году он добрался в Мельбурне (Австралия) до четвертьфинала.

Накануне во второй круг шагнул и другой казахстанский юниор - 16-летний Зангар Нурланулы (№39).

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