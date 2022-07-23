Перед вторым шансом на золото! Какое место занимает Казахстан на ЧМ-2022 по легкой атлетике

Казахстан на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Орегоне (США), располагается на 14-й строчке общекомандного медального зачета, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В активе Казахстана на данный момент одно золото, которое стало историческим для страны. Его завоевала Нора Джеруто в беге на 3000 метров с препятствиями. Видео золотого забега можно посмотреть здесь.

После победы Джеруто спела гимн Казахстана на стадионе "Хейвард-филд" в американском Юджине.

Сейчас Казахстан делит 14-е место с еще шестью странами, которые также выиграли по одной золотой медали. Лидируют в медальном зачете спортсмены из США, на счету которых 26 медалей (9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых). Второе место у Эфиопии – восемь медалей (3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая). Замыкает тройку Ямайка с шестью медалями (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая).

Но уже завтра утром, 24 июля, у Казахстана есть шанс выиграть вторую медаль. На старт финального забега на дистанции 5 000 метров выйдет Каролин Чепкоеч Кипкируи. На ЧМ-2022 осталось два соревновательных дня.

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