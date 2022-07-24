Казахстан остался без второй медали на ЧМ по легкой атлетике

Казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи не смогла завоевать медаль на чемпионате мира, проходящем в американском Юджине (Орегон), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финал дистанции 5 000 метров натурализованная кенийка прошла со вторым временем, показав свой лучший результат в сезоне - 14:52.54.

Однако в решающем забеге спортсменка выступила хуже, показав лишь седьмой результат - 14:54:80.

Победительницей же стала Гудаф Цегай из Эфиопии. Ее время - 14:46:29.

Отметим, что ранее Каролин Чепкоеч Кипкируи заняла седьмое место в забеге на 10 000 метров.

Напомним, что ранее казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто завоевала золото в забеге на 3000 метров с препятствиями.

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