Будущее велосипедной команды "Астана" в мировом туре гарантировано на 2022 год, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что казахстанские партнеры подтвердили, что продолжат поддерживать проект в качестве акционера и титульного спонсора в течение следующего сезона.

Александр Винокуров вернется к исполнению своих обязанностей в качестве спортивного руководителя команды в 2022 году и возьмет на себя все функции по комплектованию состава гонщиков и персонала, а также по всей спортивной деятельности проекта.

На данный момент команда находится в процессе подготовки к своему 17-му сезону в высшей лиге мирового велоспорта и в ближайшее время начнет объявление о продлении контрактов и подписании новых гонщиков.

Напомним, что в июне появилась информация, что Винокуров был уволен за несколько дней до старта "Тур де Франс". Тогда федерация велоспорта Казахстана была возмущена таким решением в преддверии самой важной велогонки сезона и выразила поддержку олимпийскому чемпиону.

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