Самоделкина возьмет медаль? Казахстан выставил звездных фигуристов на Азиаду-2025

Команда Казахстана по фигурному катанию определилась с составом на Азиатские игры-2025 в Харбине (Китай), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

За медали предстоящей Азиады будут бороться следующие фигуристы:

мужское одиночное катание: Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев, запасной Рахат Бралин;

женское одиночное катание: Софья Самоделкина, Софья Фарафонова, запасная Анна Левковец;

танцы на льду: Гаухар Наурызова/Байсангур Датиев.

Девятые по счету зимние Азиатские игры пройдут с 7 по 14 февраля. Это будет второй случай проведения Игр в Харбине и третий раз, когда Китай примет Азиаду.

Медали будут разыграны в 11 видах спорта.

Напомним, ранее Самоделкина представляла Россию, а с сезона-2024/2025 выступает за Казахстан.

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