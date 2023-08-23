Объявлен состав женской сборной Казахстана по боксу на Азиатские игры

Стал известен состав женской сборной Казахстана по боксу на летние Азиатские игры, который пройдут в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

В него вошли Назым Кызайбай (до 51 килограммов), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Наталья Богданова (66 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

Азиада пройдет с 23 сентября по 8 октября. Медали будут разыграны в 40 видах спорта.

Знаменосцами сборной Казахстана стали капитан команды по боксу - Асланбек Шымбергенов и легкоатлекта Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту).