Объявлен состав женской сборной Казахстана по боксу на Азиатские игры

Новости спорта Азиада
Сегодня 13:52
©КФБ

Стал известен состав женской сборной Казахстана по боксу на летние Азиатские игры, который пройдут в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

В него вошли Назым Кызайбай (до 51 килограммов), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Наталья Богданова (66 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

Азиада пройдет с 23 сентября по 8 октября. Медали будут разыграны в 40 видах спорта.

Знаменосцами сборной Казахстана стали капитан команды по боксу - Асланбек Шымбергенов и легкоатлекта Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу

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