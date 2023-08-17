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Новости спорта Азиада
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Стали известны знаменосцы Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу

Стали известны знаменосцы Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу
©instagram.com/qazathletics

Знаменосцами XIX летних Азиатских игр в Ханчжоу станут одни из самых титулованных спортсменов Казахстана. Это капитан национальной команды по боксу Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту, Надежда Дубовицкая, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Qazaq Athletics.

Шымбергенов родился 9 октября 1993 года в Жамбылской области. Является действующим чемпионом мира по боксу, чемпионом Азии и серебряным призером летних Азиатских игр в Джакарте-2018.

Дубовицкая родилась 12 марта 1998 года в Семее. За свою карьеру она становился бронзовым призером чемпионата мира, победительницей и призером чемпионата Азии, а также обладательницей континентального рекорда.

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября.

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Метки:
Шымбергенов Асланбек Дубовицкая Надежда

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