© В Казахстане покажут в прямом эфире летние Азиатские игры

Телерадиокорпорация "Казахстан" стала официальным вещателем XIX летних Азиатских игр, сообщает ее пресс-служба.

Приобретены права на трансляцию соревнований, которые пройдут в городе Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября.

"Переговоры о покупке прав на трансляцию крупных мероприятий требуют много времени для достижения коммерчески приемлемой цены. Переговоры с Олимпийским советом Азии, начатые год назад, завершены. В Ханчжоу также отправится работать специальная съемочная группа, которая будет обеспечивать дополнительным контентом каналы Qazaqstan и Qazsport, в эфире которых будут организованы включения со спортивных площадок Азиатских игр, а также запланированы специальные тематические студийные программы. Сейчас идет отбор комментаторов", - рассказала Ляззат Танысбай, председатель правления телерадиокорпорации "Казахстан".

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ