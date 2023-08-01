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В Казахстане покажут в прямом эфире летние Азиатские игры

В Казахстане покажут в прямом эфире летние Азиатские игры
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Телерадиокорпорация "Казахстан" стала официальным вещателем XIX летних Азиатских игр, сообщает ее пресс-служба.

Приобретены права на трансляцию соревнований, которые пройдут в городе Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября.

"Переговоры о покупке прав на трансляцию крупных мероприятий требуют много времени для достижения коммерчески приемлемой цены. Переговоры с Олимпийским советом Азии, начатые год назад, завершены. В Ханчжоу также отправится работать специальная съемочная группа, которая будет обеспечивать дополнительным контентом каналы Qazaqstan и Qazsport, в эфире которых будут организованы включения со спортивных площадок Азиатских игр, а также запланированы специальные тематические студийные программы. Сейчас идет отбор комментаторов", - рассказала Ляззат Танысбай, председатель правления телерадиокорпорации "Казахстан".

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