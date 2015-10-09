Любительский бокс
Сегодня 13:08
 

Два золота и разгром Узбекистана. Как Казахстан выступил в первый день финалов ЧА-2026 по боксу

©КФБ

Сегодня, 9 апреля, в Улан-Баторе (Монголия) состоялись финальные поединки чемпионата Азии-2026 по боксу среди женщин. От Казахстана выступили три представительницы, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 9 апреля, в Улан-Баторе (Монголия) состоялись финальные поединки чемпионата Азии-2026 по боксу среди женщин. От Казахстана выступили три представительницы, сообщают Vesti.kz.

Так, в весовой категории до 70 килограммов Бакыт Сейдиш встречалась с Арундати Чоудхари из Индии и уступила ей раздельным решением судей (1:4).

Надежда Рябец (80 кг) разгромила Рухшону Парпиеву из Узбекистана со счётом 5:0 и принесла Казахстану первое золото ЧА-2026.

Второе золото для сборной завоевала Дина Исламбекова, которая в финале свыше 80 килограммов победила Альфию Патхан (Индия) единогласным решением судей (5:0), дважды отправив соперницу в нокдаун.

Таким образом, казахстанские боксёрши завершили финальные бои ЧА-2026 с двумя золотыми и одной серебряной наградой. Ранее Айгерим Саттибаева (48 кг) и Валентина Хальзова (75 кг) выиграли бронзовые награды.

Завтра, 10 апреля, пройдут финалы у мужчин. От Казахстана выступят пять боксёров - Оразбек Асылкулов (60 кг), Төрехан Сабырхан (70 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг).


