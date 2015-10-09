Гол японского игрока выбил "Тараз" из Кубка Казахстана

"Тараз" выбыл из Кубка Казахстана по футболу, уступив жезказганскому "Улытау" на стадии 1/16 финала, передают Vesti.kz.

Основное время матча, прошедшего в Таразе, завершилось со счётом 0:0. В дополнительное же время гости вырвали победу благодаря голу японского полузащитника Хироки Харады на 110-й минуте.

В 1/8 финала "Улытау" встретится с "Алтаем".

Ранее павлодарский "Иртыш" автоматически вышел в 1/8 финала после отказа столичного SD Family.

Результаты других матчей 1/16 финала:

"Жас-Кыран" - "Атырау" 0:4

"Талас" - "Кайсар" 0:2

"Ансат" - "Тобол" 0:8

"Жайык" - "Кайрат" 1:3

БКС - "Астана" 1:2

"Академия Онтустик" - "Ордабасы" 2:4

"Туран" - "Елимай" 1:4

"Каршыга" - "Жетысу" 0:1

"Желаев Нан" - "Алтай" 0:2

"Хромтау" - "Женис" 1:4

"Арысь" - "Актобе" 0:4

"Батыр" - "Каспий" 0:4

"Шахтёр" - "Окжетпес" 2:3

