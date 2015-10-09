Судьи решили исход боя Казахстана за золото чемпионата Азии по боксу

Казахстанка Бакыт Сейдиш завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

В финале в весовой категории до 70 килограммов ей противостояла чемпионка мира среди молодежи и обладательница Кубка мира Арундхати Чоудхари из Индии.

Первый раунд остался за Сейдиш - 3:2. Две оставшиеся трехминутки забрала боксерша из Индии - 5:0, 4:1. Итогом боя стала победа Чоудхари раздельным решением судей - 4:1.

Отметим, что сегодня, 9 апреля финальные бои проведут еще две казахстанки Надежда Рябец (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

Чемпионат Азии, который проходит под эгидой World Boxing завершится 10 апреля.

Завтра состоятся финалы в мужской сетке. На ринг от Казахстана выйдут пять боксеров: Оразбек Асылкулов (до 60 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 85 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

