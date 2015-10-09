Казахстанка расплакалась после золота чемпионата Азии по боксу

Казахстанка Надежда Рябец не сдержала слёз во время церемонии награждения на чемпионате Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

Рябец стала победительницей континентального турнира в весовой категории до 80 килограммов.

Женская сборная Казахстана под руководством Елдоса Сайдалина завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Первое место также заняла Дина Исламбекова (+80 кг), а Бакыт Сейдиш (70 кг) стала серебряной призёркой. Бронзовые награды взяли Айгерим Саттибаева (48 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

Напомним, что мужские финалы ЧА-2026 запланированы на 10 апреля. От Казахстана выступят пять боксёров: Оразбек Асылкулов (60 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг).

