Заруба в дерби, разгром и фиаско. Как Казахстан выступает на Кубке наций-2025 по боксу

Накануне на Кубка наций-2025 в Сомборе (Сербия) прошли бои с участием казахстанских боксерш, сообщают Vesti.kz.

В первой паре, в весе до 50 килограммов на ринг должны были выйти казахстанки Инкар Ашир и Аяжан Серикбай. Впрочем, бой не состоялся из-за неявки Серикбай, благодаря чему, Ашир стала победительницей пары.

В весе до 54 килограммов Сагдиана Оразымбет уступила россиянке Кристине Борисенко. Поединок завершился победой Борисенко в первом раунде после отказа казахстанки.

В другом поединке этого веса Валерия Вайдеман разгромила сербку Дару Шешо - 5:0.

В весе до 63 килограммов состоялась казахстанская дуэль в которой, Жибек Бауржан одержала победу раздельным решением судей над Айданой Абдукарим.

В этом же весе Казахстанка Кира Мухамедшарипова встречалась с россиянкой Ириной Коробовой. Бой завершился досрочно в пользу Коробовой из-за отказа казахстанки.

Поединок еще одной казахстанки Каримы Жарылкасын против россиянки Дарии Цибри также завершился в первом раунде в пользу соперницы казахстанки.

Напомним, в первый день соревнований выступили четыре представительницы Казахстана.