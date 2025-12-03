World Boxing назвала новые места казахстанских боксёров в рейтинге

Международная организация World Boxing представила обновлённый рейтинг среди мужчин, передают Vesti.kz.

Представители сборной Казахстана - Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай - сохранили лидирующие позиции в своих весовых категориях.

Места казахстанцев в рейтинге World Boxing:

🔹До 50 кг: 1-е место - Санжар Ташкенбай

🔹До 55 кг: 1-е место - Махмуд Сабырхан

🔹До 55 кг: 13-е место - Нурсултан Алтынбек

🔹До 65 кг: 7-е место - Ертуган Зейнуллинов

🔹До 70 кг: 1-е место - Торехан Сабырхан

🔹До 70 кг: 10-е место - Нурбек Мурсал

🔹До 75 кг: 11-е место - Сабыржан Аккалыков

🔹До 80 кг: 2-е место - Нурбек Оралбай

🔹До 80 кг: 13-е место - Санжарали Бегалиев

🔹До 80 кг: 17-е место - Диас Молжигитов

🔹До 85 кг: 5-е место - Султанбек Айбарулы

🔹До 85 кг: 12-е место - Даулет Тулемисов

🔹До 85 кг: 12-е место - Бекзад Нурдаулетов

🔹До 90 кг: 8-е место - Сагындык Тогамбай

🔹Свыше 90 кг: 1-е место - Айбек Оралбай

🔹Свыше 90 кг: 14-е место - Даниял Сапарбай

Ранее World Boxing изменила позицию Назым Кызайбай в рейтинге, подробности - по ссылке.