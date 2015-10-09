World Boxing анонсировал реванш Оралбая с наследником Джалолова

Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай и лидер сборной Узбекистана Жахонгир Зокиров примут участие в финале Кубка мира от World Boxing, передают Vesti.kz.

Финальный этап Кубка мира пройдёт с 17 по 22 ноября в Нью-Дели (Индия).

"Сезон олимпийского бокса 2025 года постепенно подходит к концу — впереди остались только финалы Кубка мира по боксу в ноябре в Индии, где будет определён лучший боксёр года. После трёх этапов Кубка мира по боксу и первого в истории чемпионата мира мы уже знаем, кто доминирует в каждой весовой категории.

И, конечно, все взгляды прикованы к супертяжёлой весовой категории, где два выдающихся боксёра поделили все золотые медали в этом сезоне. Айбек Оралбай из Казахстана завоевал золото на чемпионате мира в Англии и на Кубке мира в Астане, а Жахонгир Зокиров из Узбекистана стал победителем Кубков мира в Бразилии и Польше. Два бойца из двух сильнейших боксерских стран подарили нам весь год яркое и захватывающее соперничество — и теперь всё решится в Нью-Дели. В ноябре оба боксера вновь продемонстрируют невероятное мастерство, чтобы определить, какой флаг будет поднят после финального гонга: Казахстана или Узбекистана", - говорится в сообщении World Boxing.

Напомним, Оралбай встречался с Зокировым, которого называют наследником Баходира Джалолова, в финале ЧМ-2025 в Ливерпуле (Англия) и одержал победу. Этот успех позволил Казахстану занять первое место в медальном зачёте турнира, опередив Узбекистан.

