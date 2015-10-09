Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 15:36
 

Холанд "предал" "Ман Сити" и выбрал новый клуб: известна реакция Гвардиолы

  Комментарии

Поделиться
Холанд "предал" "Ман Сити" и выбрал новый клуб: известна реакция Гвардиолы ©x.com/mancity

Эрлинг Холанд близок к уходу из "Манчестер Сити" и уже поставил для себя новую цель – переход в "Барселону", передают Vesti.kz.

Поделиться

Эрлинг Холанд близок к уходу из "Манчестер Сити" и уже поставил для себя новую цель – переход в "Барселону", передают Vesti.kz.

"Барса" готовится к трансферу звезды "Сити"

Норвежский нападающий готов покинуть Англию и осуществить свою давнюю мечту - играть за каталонский клуб летом следующего года.

Холанд и его агент Рафаэла Пимьента уже работают над организацией трансфера. Несмотря на то, что операция будет трудной и финансово затратной, в "Барселоне" считают, что это шанс, который нельзя упустить.

Жоан Лапорта, президент клуба, видит в Холанде не только ключевое звено будущей команды, но и мощный символ для своей президентской кампании. Подписание форварда такого уровня стало бы настоящим козырем в борьбе за доверие болельщиков.

Гвардиола просит Холанда отдать все до конца сезона

Тем временем, в "Сити" уже практически смирились с тем, что удержать свою звезду не получится. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, по данным Don Balon, поговорил с нападающим лично и попросил его об одном – выложиться до конца сезона и помочь команде в борьбе за АПЛ и Лигу чемпионов. 

Тренер хочет, чтобы у клуба не осталось привкуса недосказанности, как это случилось в прошлом году.

Холанд, в свою очередь, заверил наставника, что готов отдать максимум и продолжит биться за титулы, несмотря на то, что его будущее, похоже, связано с "Барселоной".


Руководство "Манчестер Сити" приняло решение по увольнению Гвардиолы

Напомним, Холанд перешел в "Сити" летом 2022 года из дортмундской "Боруссии". Его новый контракт с "горожанами" рассчитан до 2034 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
5 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
10 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
11 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
12 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 4-5 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
18 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
19 Вест Хэм Юнайтед 6 1 1 4 6-14 4
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 октября 19:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Сандерленд
Сандерленд
(Сандерленд)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Сандерленд
Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!