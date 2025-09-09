Видео дикого нокаута в исполнении Сабырхана Махмуда на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан вышел в 1/4 финала на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В поединке 1/8 финала в весовой категории до 55 килограммов Сабырхан сразился с представителем Косово Башкимом Бажоку.

Развязка наступила молниеносно - уже на 30-й секунде первого раунда казахстанский боксёр мощным ударом потряс соперника и отправил его в нокаут.

Бажоку оказался не в состоянии самостоятельно подняться на ноги, и ему пришлось обратиться за помощью к медикам.

Таким образом, Махмуд вышел в 1/4 финала, где встретится с японцем Руи Ямагучи.

Напомним, в 1/16 финала Сабырхан победил мексиканца Брайана Ортиса.

Махмуд Сабырхан — чемпион мира 2023 года, серебряный призёр мирового первенства 2021-го, а также вице-чемпион Азии 2022 года.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.