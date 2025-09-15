В Узбекистане отреагировали на триумф Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Пресс-служба федерации бокса Узбекистана подвела итоги чемпионата мира, который прошел в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Сборная Узбекистана завоевала 11 медалей - шесть золотых, две серебряные и три бронзовые награды.

"С 4 по 14 сентября в английском Ливерпуле проходили поединки дебютного чемпионата мира среди взрослых под эгидой новой федерации World Boxing. Сборная Узбекистана выступила сразу двумя командами и добилась впечатляющего успеха: на счету наших боксёров две серебряные и три бронзовые медали. Этот результат принёс Узбекистану второе место в общекомандном зачёте, а мужская сборная с шестью золотыми медалями стала абсолютным лидером турнира", - пишет пресс-служба федерации.

Кто принес Узбекистану медали на чемпионате мира:

Золото: Абдумалик Халоков (до 60 кг), Асадхуджа Муйдинхужаев (до 65 кг), Фазлиддин Эркинбоев (до 75 кг), Жавохир Умматалиев (до 80 кг), Акмалжон Исроилов (до 85 кг), Турабек Хабибуллаев (до 90 кг).

Серебро: Навбахор Хамидова (до 65 кг), Жахонгир Зокиров (свыше 90 кг).

Бронза: Сабина Бобокулова (до 48 кг), Феруза Казакова (до 51 кг), Азиза Зокирова (до 70 кг).

В медальном зачете сборная Узбекистана заняла второе место, уступив команде Казахстана, у которой десять наград - семь золотых, одна серебряная и две бронзовые.

Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);

Серебро - Назым Кызайбай (48 кг);

Бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).

Напомним, чемпионат проходил под эгидой недавно созданной международной федерации World Boxing. Эта организация появилась в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая в 2024 году лишилась признания со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).