В Узбекистане отреагировали на поражение Жалилова от Ташкенбая в финале Кубка мира по боксу

Федерация бокса Узбекистана прокомментировала поражение Асилбека Жалилова в финале второго этапа Кубка мира от World Boxing в Гуйяне (Китай), где он уступил казахстанцу Санжару Ташкенбаю, передают Vesti.kz.

"В весовой категории до 50 кг наш представитель Асилбек Жалилов также провёл свой бой в финале Кубка мира. На решающем этапе он сразился против казахстанца Санжара Ташкенбая. В очень интересном поединке Жалилов уступил со счётом 2:3 и ограничился серебряной медалью", — говорится в сообщении.

Таким образом, Санжар Ташкенбай выиграл золото второго этапа Кубка мира.

Всего сборная Казахстана завоевала восемь медалей (5 золотых и 3 бронзовых) и заняла второе место в общем зачёте, опередив Узбекистан.

Казахстан обошел Узбекистан и вошёл в топ-3 медального зачёта Кубка мира по боксу: а кто лидер?