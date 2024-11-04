Узбекистан вслед за Казахстаном принял судьбоносное решение для будущего бокса

Федерация бокса Узбекистана вошла в состав новой организации World Boxing, сообщают Vesti.kz.

Об этом было объявлено на Конгрессе Международной федерации бокса World Boxing в Колорадо-Спрингс (США).

На данный момент в состав организации вошли национальные федерации 55 стран, в том числе и КФБ (Казахстанская федерация бокса).

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Напомним, что Казахстан уже подал заявку на проведение квалификационного чемпионата мира-2027 под эгидой этой организации к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.

Решение мировой организации о проведении мирового первенства в Казахстане будет принято в ближайшее время.

World Boxing была создана в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении. В сентябре Казахстан подал заявку на вступление в World Boxing.

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